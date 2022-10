Saranno 1200, tanti quanti si sono iscritti entro il termine ultimo del 24.10, i partecipanti

alla sesta giornata nazionale della “Camminata tra gli Olivi”, che si terrà il 30 ottobre nella Tenuta Spagnoletti Zeuli in Contrada Zagaria, tra i partecipanti anche il Sindaco e l’atleta andriese Francesco Fortunato.

Durante la conferenza stampa di presentazione è stato ricordato che il raduno è alle ore

8.30 e la partenza alle ore 9.00 e che la giornata, grazie a un ricco programma, si protrarrà fino alle ore 18.00 alla scoperta e alla valorizzazione del territorio.

«Questa edizione – ha detto in apertura il Sindaco, avv. Giovanna Bruno- deve essere

all’insegna della sostenibilità e del rispetto dei luoghi. Qui come altrove, l’incivile che sporca

deve sentirsi attorniato dall’intervento di tutti contro il suo comportamento sbagliato. Per questo molto in termini di campagne di educazione ambientale si sta facendo grazie all’attivismo delle scuole e di associazioni».

«La manifestazione, che ha un peso nazionale – ha affermato l’ass. alle Radici, Cesareo Troia – quest’anno presenta elementi innovativi partendo dalla disponibilità di un servizio di pullman a Via Largo Ceruti che accompagnerà le persone nel luogo del raduno. Questa edizione si è allungata grazie al country food, con la Camminata che proseguirà oltre le ore 13.00,con la degustazione di prodotti tipici del territorio, reso possibile dal sostegno del Consorzio della Burrata e del Conte Zeuli Spagnoletti con il suo olio e il suo vino”.

«Determinante per la buona riuscita della Camminata- ha affermato il Conte Zeuli

Spagnoletti -è l’impegno civico di tutti coloro che vi parteciperanno nel mantenere pulito

l’ambiente così come lo troveranno, valorizzando così il nostro territorio grazie a iniziative come questa».

In conferenza stampa, come annunciato dalle aziende Gemiti e del Conte Zeuli durante

l’incontro di Spighe Verdi di qualche giorno fa, sono state presentate alla città le magliette che i partecipanti indosseranno nel corso della camminata, con i pettorali dal n.1 al n.1200.