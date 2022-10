Sono stati aggiudicati in questi giorni i lavori di messa in sicurezza della discarica, che si svolgeranno contestualmente al prosieguo dell’emungimento del percolato, nel rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il provvedimento è il n.3439, del 07/10/2022, adottato dopo aver atteso i risultati delle verifiche di rito, procedendo così all’aggiudicazione alla 2^ ditta in graduatoria. Lo precisa il Dirigente all’Ambiente, ing, Santola Quacquarelli, che ricostruisce anche tutto l’iter: «In seguito alla determina n. 3372 del 04/10//2022, il Comune di Andria ha risolto il contratto con la ditta G.F Service, che provvedeva all’emungimento del percolato (liquido rilasciato dall’accumulo dei rifiuti). Di fronte alla applicazione delle prime penali, la stessa ditta ha presentato ricorso contro l’Amministrazione Comunale, il cui Settore Ambiente, nel rispetto dei tempi normativi e delle modalità procedurali previste, ha proceduto alle attività necessarie alla risoluzione del contratto e all’individuazione del nuovo soggetto adempiente all’emungimento del percolato e alla risoluzione del problema. Questo Ente poi, va precisato, raccoglie il percolato per il tramite di Ditte affidatarie autorizzate a far data dal 2018. Ad oggi non ci sono situazioni allarmanti, nonostante le vicende di risoluzione, in quanto il percolato è stato emunto fino a tutto il 21 luglio 2022. La stagione estiva comunque è stata asciutta e ad oggi non ci sono situazioni di sicurezza allarmanti. L’opportunità di prevenire eventuali problematiche legate alla prossima stagione ha portato il Direttore Esecutivo del contratto a disporre anche un minimo di prelievi giornalieri maggiori. Per quanto attiene la risoluzione per ripetute inadempienze contrattuali si sono seguiti tempi e modi normativamente e contrattualmente previsti».