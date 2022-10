Continua l’andamento altalenante degli indicatori della pandemia in Puglia. Secondo i dati del bollettino odierno i ricoveri tornano a salire, mentre si conferma l’incremento degli attualmente positivi. Viceversa la curva dei nuovi casi sembra rallentare la sua ascesa. Sono 1.601 i nuovi contagi da covid in Puglia a fronte di poco meno di 10mila tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 16%, in linea con il dato di ieri. 521 i nuovi casi attribuiti alla provincia di Bari, 433 in quella di Lecce, 218 nel tarantino, 194 nel brindisino, 152 in provincia di Foggia e 63 nella Bat. Il dato complessivo dei contagi in Puglia da inizio emergenza sanitaria è prossimo alla soglia del milione e mezzo. Anche oggi si registrano vittime, altre due che portano il totale dei morti a 9.120. Salgono in modo sensibile i ricoveri: 138 i pazienti in area non critica, più 12 unità rispetto a ieri, 9 i posti letto occupati in terapia intensiva, in aumento di una unità. Salgono ad oltre 14mila gli attualmente positivi per effetto della frenata dei guariti: poco più di mille nelle ultime 24 ore. Intanto si aggiornano i dati della Fondazione Gimbe, che monitora l’andamento del virus. In Puglia si registra un peggioramento del 10% rispetto alla settimana precedente. Una settimana fa il dato era ben più alto, segnale che la mini ondata sta già rientrando. L’attenzione, dunque, resta sempre sugli ospedali. La regione pugliese al momento resta sotto la media nazionale.