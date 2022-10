Inizia proprio con un focus sulla questione iraniana e gli eccidi della polizia politica della Repubblica Islamica dell’Iran, l’anteprima, oggi, del Festival della Legalità edizione 2022, che si terrà nell’ultima settimana di novembre. Dopo la due giorni della scorsa settimana, organizzata in collaborazione con la questura di Barletta Andria Trani, prosegue dunque oggi e poi domani 8 ottobre, l’anteprima del Festival su temi sviscerati dal mondo giovanile, quindi da giovani e giovanissimi, tutti protagonisti delle proposte inserite nell’anteprima, proposte che sono aperte a tutta la città.

I temi spaziano dalla violenza, ai soprusi, alla guerra, alle baby gang, temi messi in scena attraverso proiezioni di film musical, e poi incontri con gli autori, esibizioni artistiche, musicali, mostre fotografiche. «Sui temi della legalità – spiega il Sindaco, Giovanna Bruno – siamo costantemente impegnati, perchè è il cuore di tutto. Su questi temi, su questi valori non bisogna mai abbassare la guardia, perché i profili di legalità sono connaturati e decisivi per il vivere civile e la loro deriva può comportare serie problematiche per le comunità in cui viviamo. Quindi abbiamo tutti il dovere di tenere alta l’attenzione su questi temi e di proporli nelle diverse forme di conoscenza che possono essere anche attrattive rispetto a tutta la popolazione. Quindi continua il lavoro nelle scuole, con le associazioni, con i singoli cittadini e con tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di attenzione al rispetto delle regole del vivere sociale».

Anteprima Festival Legalità 7 e 8 ottobre 2022: il programma

Giunta alla seconda edizione, oggi un’anteprima del Festival della Legalità, alle ore 20:00, presso l’Auditorium “Paolo Chicco”. In ricordo di Masha Amini, Hadis Najafi, Nika Shakarami e in solidarietà alle donne iraniane, Canto e Letture Mahsaamini. Proiezione del film, di Marco Follini, “La Grande Guerra del Salento”, con Bruno Contini, autore dell’omonimo romanzo e con le attrici andriesi Rossana Cannone e Lucrezia Scamarcio.