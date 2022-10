Il centro per l’impiego di Andria prosegue la sua collaborazione con il Comune promuovendo le offerte di lavoro seguenti:

offerte lavoro comune di Andria

E’ opportuno effettuare un’attenta lettura degli annunci al fine di verificare il possesso dei requisiti.

Per inviare la propria candidatura è necessario accedere con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/) sul portale Lavoro per te https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/, dove le offerte pubblicate sono in costante aggiornamento.

Per candidarsi alle offerte, occorre procedere nel seguente modo:

– andare nella sezione SERVIZI CON LOGIN (accesso con SPID);

– digitare sulla voce CLICCA QUI Servizi per le persone;

– effettuare il LOGIN CON SPID;

– compilare il proprio curriculum nella sezione COMPILA IL TUO CV, selezionare le offerte di lavoro e proporre la propria candidatura andando alla voce CERCA OFFERTE DI LAVORO.

In caso di informazioni sulle modalità di accesso su Lavoro per te o per inoltrare la propria candidatura via mail anziché con SPID, è possibile contattare il servizio IDO (Incrocio Domanda Offerta) del CPI di Andria ai seguenti numeri: 080/5408356 – 080/5408368 o scrivere un’email al seguente indirizzo [email protected] precisando nell’oggetto l’offerta di lavoro alla quale si è interessati e allegando il proprio curriculum.