E’ accaduto in mattinata, un’auto in via Bonomo si sarebbe scontrata con un mezzo parcheggiato ribaltandosi. La ragazza alla guida è rimasta illesa, sul posto è intervenuta la Polizia Locale e un’equipe sanitaria del 118, anche se non è stato necessario il soccorso. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.