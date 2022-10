Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’assessore allo sport di Andria, Daniela Di Bari:

«L’esperienza positiva fatta nell’ultimo anno, a partire dal mese di ottobre, che ha visto l’affidamento della gestione a carattere sperimentale dell’utilizzo degli impianti sportivi alla Polisportiva di Andria, la quale raggruppava in sé tutte le società sportive indoor che storicamente utilizzano gli impianti sportivi rispettivamente di via delle Querce, via La Specchia e del Palasport di Andria, ha contribuito notevolmente allo snellimento burocratico ed ha consentito una più organica fruizione degli stessi impianti sportivi con una maggior ricaduta sulla collettività in termini di proposte sportive ed opportunità formative e di allenamento. L’esperienza è stata molto positiva sia per quanto vissuto in termini di responsabilità di utilizzo e custodia delle strutture sia per la socialità ed il benessere che l’attività sportiva dona.

In vista della decadenza della convenzione che vedeva la sua naturale scadenza nella giornata del 30 giugno, si è avviata una nuova interlocuzione con il soggetto titolato, anche a seguito dell’esperienza positiva di collaborazione durante lo svolgimento degli europei di Pallavolo femminile under 21, e procedere con una auspicata proroga dell’affidamento della gestione degli impianti sportivi citati.

Venendo meno un presupposto fondante della delibera di giunta – ossia quello che la Polisportiva aggregasse tutte le realtà sportive che storicamente hanno fatto uso degli impianti sportivi comunali, così da poter procedere autonomamente alla ripartizione degli orari tra i diversi fruitori – il dirigente del settore patrimonio ha dovuto procedere nella direzione di comunicare la decadenza del presupposto legittimante la convenzione, riportando gli impianti nella piena disponibilità dell’ente comunale, così come è avvenuto negli anni precedenti.

L’esperienza della Polisportiva, ha fatto maturare una consapevolezza della forza dell’agire comune, rendendo possibile, una più ampia capacità progettuale.

Rispetto alle condizioni precedenti che vedevano il nostro ente in condizioni di poter offrire un numero ridotto di ore per l’apertura degli impianti, il progetto della Polisportiva è risultato vincente, pertanto si auspica una ricomposizione della crisi interna alla Polisportiva, così che ci siano di nuovo le condizioni di base per poter procedere alla proroga dell’affidamento, cosa che il Comune di Andria auspica fortemente.

Contestualmente l’ente comunale non si sottrae ai suoi impegni e garantirà la pulizia e l’apertura degli impianti per le ore che si renderanno necessarie sulla base delle richieste che i vari soggetti faranno pervenire ai nostri uffici. Gli impianti restano a disposizione della comunità sportiva per l’offerta formativa che le Associazioni sportive intenderanno avviare e proporre alla collettività, mettendo a valore quanto di positivo ciascuno esprime con le proprie peculiarità».