Dosi di marijuana pronte ad esser cedute e nascoste tra bottiglie di birra e portatovaglioli. E’ la scoperta effettuata dalla Polizia di Stato in una sala slot di via Annunziata ad Andria dopo i serrati controlli in quella zona predisposti dalle forze dell’ordine viste le numerose istanze e segnalazioni dei cittadini. Nella sala slot, in realtà, sono stati almeno quattro i deferiti all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio tra cui il titolare dell’esercizio commerciale. Nella sua disponibilità, infatti, sono stati rinvenuti 30 grammi di “marijuana” già divisa in 26 dosi nascoste in diversi punti della sala. Negli slip di due avventori, invece, sono state rinvenute nel complesso oltre 30 dosi di droga pronte ad esser cedute ed infine un giovane cliente aveva deciso di nascondere nelle scarpe la busta contenente 12 grammi di “marijuana”. La perquisizione è stata estesa anche alle rispettive abitazioni in quattro diversi quartieri della città. Altri due clienti sono stati sorpresi con ulteriori quantitativi di marijuana in misura, però, compatibile col consumo personale: segnalati amministrativamente alla Prefettura BAT.

I controlli sono stati estesi a tutti i circoli ricreativi ed ai bar della città di Andria, in particolare nell’ultima settimana, per verificare anche il rispetto di tutte le normative autorizzative o l’eventuale esercizio abusivo. Verificata, dalla Polizia di Stato, anche di una percentuale preoccupante di clienti gravati da precedenti penali ed avvisi orali. Circostanza, questa, che ha insospettito particolarmente gli inquirenti. Nei giorni scorsi, nel frattempo, chiusa anche una sala giochi alla periferia della città all’interno di un circolo privato che operava senza le prescritte autorizzazioni.