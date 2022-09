In particolare ha visto la forza politica che ha rappresentato sempre l’opposizione in questi anni e che ora ha la responsabilità maggiore di guidare il Paese, mantenendo gli impegni assunti con gli elettori». Lo scrive in una nota il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno.

«Grande amarezza per l’astensionismo che avanza e che al sud tocca percentuali bassissime. Su questo siamo chiamati tutti a lavorare, testa bassa, per recuperare credibilità come istituzioni.

Un augurio di buon lavoro ai neo eletti del nostro territorio, i barlettani Lanotte e Damiani e, in particolare all’andriese Mariangela Matera, che confidiamo essere pronta a spendersi per questa Città e la sua gente, sin da subito. Da amministratore locale non mi sottrarrò alla collaborazione massima, per spingere sui bisogni reali di questa comunità a livello romano.

Non me ne starò con le mani in mano a guardare, solo perché hanno vinto altri.