E’ stata inaugurata ieri sera la struttura in via Barletta che da oggi ospiterà il Padel Club Andria. La nota del gruppo consigliare Andria Bene in Comune :

«Avete presente la pista di pattinaggio? Sì proprio quella in via Barletta, inaugurata per ben due volte e lasciata in stato di completo abbandono per oltre 10 anni.

Ebbene, dopo che lo scorso inverno l’avevamo riaperta temporaneamente (destinandola al pattinaggio su ghiaccio), da oggi ospiterà il PADEL CLUB Andria: una struttura interamente dedicata al padel, aperta 7 giorni su 7, da mattina a sera.

Dopo l’Avviso Pubblico pubblicato dal Comune di Andria lo scorso marzo, la struttura è stata affidata all’associazione sportiva dilettantistica “Andria Padel”, che ha riqualificato l’impianto e gestirà la pista di pattinaggio per un anno.

Tutto questo senza gravare di un centesimo sulle casse del Comune che, al contrario, beneficerà di un canone annuo di 15.000 euro.

Quindi ricapitolando:

-ennesima struttura riaperta e funzionante

– zero costi a carico dei cittadini

– denaro nelle casse comunali

Questo è l’ennesimo impianto sportivo che questa Amministrazione restituisce ai cittadini, dopo anni in cui lo sport sembrava non aver più alcuna importanza per questa città.

Questa è l’ennesima dimostrazione che, anche se siamo costretti ad amministrare senza denaro, con la dedizione, l’impegno e la serietà, i risultati arrivano. Ai quei pochi detrattori rimasti, lasciamo le fake news».