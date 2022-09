Cesareo Troia, assessore di Andria e già coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Puglia entra nella Giunta nazionale della grande rete che riunisce 423 Enti e città a vocazione olivicola di tutta Italia. Ad eleggerlo all’unanimità su proposta del Presidente Michele Sonnessa è stata l’assemblea del Consiglio nazionale riunitasi a Roma.

Con questo riconoscimento la Puglia ottiene una rappresentanza forte che premia il lavoro prezioso realizzato dal coordinamento regionale sul territorio per dare slancio al settore olivicolo e promuovere lo sviluppo dell’oleoturismo attraverso la partecipazione a grandi eventi come la Camminata tra gli olivi, la Merenda nell’Oliveta e il Concorso nazionale Turismo dell’Olio.

”Desidero congratularmi a nome di tutta l’associazione con Cesareo Troia a cui rinnoviamo la nostra fiducia convinti che darà un contributo fondamentale alla crescita dell’Associazione anche in questo nuovo ruolo di responsabilità – ha dichiarato il Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa – la Puglia è una regione strategica per noi e proprio a partire dalle sinergie che si stanno creando su questo territorio e con la Regione, continueremo a lavorare per trasformare il turismo dell’olio in un’opportunità di sviluppo per le economie locali e una fonte di reddito non solo per gli olivicoltori ma per tutta la filiera che comprende ristoratori e operatori turistici”.

“Sono estremamente lusingato per questa nomina che mi pone in una condizione di maggiore responsabilità non solo a livello locale ma anche a livello nazionale. Sono grato a tutta l’associazione nazionale e in particolar modo al Presidente Michele Sonnessa per aver riposto in me questa fiducia e che spero di ricambiare con il lavoro che andremo a svolgere nell’esclusivo interesse nazionale del nostro olio EVO.” ha dichiarato il neoeletto membro di Giunta Cesareo Troia.