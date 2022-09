Il bollettino epidemiologico della Puglia conferma anche oggi la tendenza al ribasso: giù i casi giornalieri, il tasso di positività, i ricoveri e gli attualmente positivi. L’unica nota amara arriva dai decessi, altri 10 nelle ultime 24 ore. Entrando nel dettaglio l’ultimo aggiornamento parla di 709 nuovi casi covid a fronte di poco più di 12mila tamponi eseguiti. Il tasso di positività scende al 5,8%, tra i più bassi dell’ultimo periodo. 243 i contagi registrati in provincia di Bari, 180 in quella di Lecce, 80 nel tarantino, 73 nel foggiano. Infine 64 casi in provincia di Brindisi e 50 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.464.658. Come detto nell’ultimo bollettino si segnalo altre dieci vittime del virus, per un totale che sale a 9.046. Capitolo ricoveri con il dato in area non critica che scende a 128 posti letto occupati, mentre sono 8 i pazienti in terapia intensiva. Scendono anche, se pur lievemente, gli attualmente positivi: 10.526. Quasi mille i negativizzati dal virus nelle ultime 24 ore.