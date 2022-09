Due diversi incendi hanno caratterizzato la domenica di Canosa e Spinazzola. Incendi con matrice probabilmente completamente diversa. Sono infatti tutte da chiarire le cause del rogo che questa mattina, poco prima delle quattro, ha distrutto tre autobus di una società privata di trasporti, fermi in un deposito di corso Umberto a Spinazzola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzo San Gervasio e Barletta. Le indagini sono affidate ai carabinieri che attendono la relazione dei vigili del fuoco per ricostruire quanto accaduto. La zona in cui si trovavano i mezzi sarebbe priva di sistemi di videosorveglianza.

Tanta apprensione e molto spavento, invece, per un gruppo di tifosi della Fidelis Andria in partenza da Canosa alla volta di Viterbo dove nel pomeriggio avrebbe poi giocato la squadra andriese. Noleggio di un minivan nella città canosina e mezzo che, molto probabilmente per autocombustione al motore, ha preso fuoco. Fortunatamente tutti gli occupanti del furgone, nove persone compreso l’autista, sono riusciti a scendere dal mezzo appena resisi conto del pericolo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale oltre a diverse squadre di volontari. Anche su questo si attendono le relazioni per comprendere la natura del rogo che comunque sembra poter esser stato causato da un guasto tecnico.