Una foto, un messaggio e la certezza che nel calcio esistano ancora storie bellissime da raccontare per farle diventare esempi virtuosi. E’ quanto accaduto allo stadio “Degli Ulivi” domenica sera al termine del derby apulo lucano tra Fidelis e Potenza. Sul campo la gara è finita senza reti ma con tante emozioni. C’è stato anche molto agonismo e poi circa 3mila spettatori per l’esordio in campionato di Lega Pro con circa 300 provenienti dalla lucania. Ma c’è stato anche un bel gesto da parte del Potenza a fine gara che dopo aver pulito gli spogliatoi a loro assegnati, hanno anche scelto di lasciare una pianta ed un messaggio di grande sportività e di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta.

Un gesto che fa vincere sicuramente lo sport come ricordato anche sulla pagina facebook della società biancazzurra: «Un ricordo che conserveremo al “Degli Ulivi” – scrivono – a testimonianza di questa bella domenica di sport e di tutti i valori che porta con se».