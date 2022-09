I contagi giornalieri risalgono oltre quota mille, tornano a cescere i ricoveri ed il virus fa registrare altre 2 vittime. È questo il quadro aggiornato della pandemia di Covid in Puglia dove, secondo le informazioni contenute nel bollettino epidemiologico regionale, oggi si segnalano 1.303 nuovi casi accertati, a fronte di 11.000 tamponi analizzati, con un tasso di positività che risale all’11,8%.

Provincia più colpita è Bari, che conta 345 contagi, seguita da Lecce con 340 Foggia 196, Taranto 195, Brindisi 123 ed infine la Bat con 75 nuovi casi, ai quali vanno aggiunti quelli di 23 residenti fuori regione e 6 di provenienza non ancora accertata.

Alla luce del bollettino odierno, la somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, raggiunge quota 1.458.724.

Si aggrava purtroppo anche il bilancio dei decessi, con altri 2 morti che fanno salire a 9.011 il totale delle vittime.

Continua a calare il numero degli attuali positivi, che toccano la cifra complessiva di 16.841. Notizie meno buone quelle che si registrano invece sul fronte sanitario, con i ricoveri che, dopo diversi giorni di discesa, riprendono a salire. I pazienti Covid in ospedale sono oggi in totale 201: 193 si trovano in area non critica e 8 in terapia intensiva.

Cresce anche il dato riferito ai negativizzati, che raggiungono quota 1.432.872, con quasi 2.700 guariti nelle ultime 24 ore.