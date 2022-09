La curva del Covid in Puglia continua a puntare verso il basso. Scendono tutti i principali indicatori della pandemia, confermando la tendenza delle ultime settimane. A scattare una foto della diffusione del virus è il consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione che oggi, sabato 3 settembre, segnala 1.092 nuovi casi accertati, a fronte di 10.991 tamponi analizzati, con un tasso di positività che sfiora il 10%.

È la provincia di Bari a far registrare il numero più alto di contagi giornalieri: 293. Seconda Lecce con 289. Seguono Foggia 143, Taranto 136, Brindisi 126 ed infine la Bat con 66 nuovi casi, ai quali vanno aggiunti 34 residenti fuori regione e 5 di provenienza non ancora accertata.

Con quelli odierni, la somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza, sale a quota 1.456.548.

Si allunga purtroppo anche la lista delle vittime della pandemia, con altri 2 morti che portano il totale dei decessi alla cifra di 9.009.

Buone notizie sul fronte sanitario. I ricoveri si confermano in ulteriore calo. I pazienti Covid che occupano posti letto negli ospedali della regione scendono a 193: 186 si trovano in area non critica e 7 in terapia intensiva.

Va giù anche il dato riferito alle persone attualmente positive, che sono complessivamente 18.484. Cresce solo il numero dei negativizzati, che toccano quota 1.429.055, con oltre 1.700 guariti nelle ultime 24 ore.