Riepilogo dell’ultima giornata di mercato per la Fidelis: è arrivato Emanuele Zamarion, portiere 2000 svincolato dal Campobasso, è arrivato in prestito dal Vicenza Malik Djibril, centrocampista del 2003, arriverà a breve anche Cristian Fabriani come rinforzo per il pacchetto arretrato, anche lui ex Campobasso, sono partiti i difensori Leonardo Nunzella, direzione Alessandria, e Raffaele Alcibiade, che ha firmato con il Sangiuliano City. Il bilancio lo traccia il ds Sandro Federico.

Il rammarico è riferito alla mancata cessione di Tulli alla Fermana nella trattativa last minute. Restano ad Andria anche Urso e Ciotti, ma per loro due il discorso è diverso rispetto all’altro “superstite” della passata stagione.

Parola al campo. Tra due giorni, scatta il campionato di serie C. Fidelis, domenica, dalle 20.30, al Degli Ulivi contro il Potenza. Federico è contento dell’organico che ha messo a disposizione di Mirko Cudini per la nuova stagione.