Il centro per l’impiego di Andria prosegue la sua collaborazione con il Comune per promuovere le offerte di lavoro presenti sul territorio andriese.

Le offerte proposte dal Centro per l’impiego di Andria questo mese sono le seguenti:

4 ELETTRICISTI c/o aziende di Andria

c/o aziende di Andria ADDETTO ALLE VENDITE (settore ottica) c/o azienda di Andria

c/o azienda di Andria AGENTE DI VENDITA con diploma c/o azienda di Andria

con diploma c/o azienda di Andria AIUTO PASTICCERE con o senza esperienza c/o azienda di Andria

con o senza esperienza c/o azienda di Andria BANCONISTA BAR con o senza esperienza c/o azienda di Andria

con o senza esperienza c/o azienda di Andria BARISTA e AIUTO BARISTA c/o azienda di Andria

c/o azienda di Andria CUCITRICE A MACCHINA c/o azienda di Minervino Murge

c/o azienda di Minervino Murge CUCITRICE c/o azienda di Minervino Murge

c/o azienda di Minervino Murge CUCITRICE CAMICERIA c/o azienda di Andria

c/o azienda di Andria CUOCO con esperienza c/o azienda di Andria

con esperienza c/o azienda di Andria ELETTROMECCANICO settore riparazione distributori automatici c/o azienda di Andria

settore riparazione distributori automatici c/o azienda di Andria ELETTROTECNICO settore riparazione distributori automatici c/o azienda di Andria

settore riparazione distributori automatici c/o azienda di Andria ESTETISTA qualificata c/o centro estetico di Andria

qualificata c/o centro estetico di Andria FRIGORISTA settore riparazione distributori automatici c/o ditta di Andria

settore riparazione distributori automatici c/o ditta di Andria IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A STUDIO DENTISTICO in possesso di laurea c/o Studio dentistico di Andria

in possesso di laurea c/o Studio dentistico di Andria INFERMIERI c/o strutture sanitarie di Andria

c/o strutture sanitarie di Andria INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI c/o azienda di Andria

c/o azienda di Andria MODELLISTA c/o azienda di Andria

c/o azienda di Andria MODELLISTA c/o azienda di Minervino Murge

c/o azienda di Minervino Murge OPERAIO LAVANDERIA INDUSTRIALE c/o azienda di Bolzano

c/o azienda di Bolzano OPERAIO PRODUZIONE settore cartotecnico con conoscenze meccaniche/elettriche c/o azienda di Andria

settore cartotecnico con conoscenze meccaniche/elettriche c/o azienda di Andria OPERAIO QUALIFICATO MURATORE con conoscenze informatiche di base e inglese c/o azienda di Andria

con conoscenze informatiche di base e inglese c/o azienda di Andria OPERAIO SETTORE TRIVELLAZIONI c/o azienda di Andria

c/o azienda di Andria OPERATORE DI CUCINA/AIUTO CUOCO c/o azienda di Andria

c/o azienda di Andria OPERATORE SOCIO SANITARIO c/o struttura sanitaria di Padova

c/o struttura sanitaria di Padova PIZZAIOLO con esperienza c/o azienda di Andria

con esperienza c/o azienda di Andria RAGIONIERE con minima esperienza c/o azienda di Andria

con minima esperienza c/o azienda di Andria SEGRETARIA con diploma e conoscenze informatiche c/o azienda di Andria

con diploma e conoscenze informatiche c/o azienda di Andria STIRATORE/STIRATRICE c/o azienda di Minervino Murge

c/o azienda di Minervino Murge TECNICO AUTOCAD in possesso di diploma c/o azienda di Andria

in possesso di diploma c/o azienda di Andria 1 MURATORE, 1 MANOVALE, 1 CARPENTIERE (SETTORE EDILIZIA) c/o ditta di Andria

Offerte di tirocinio formativo per le seguenti figure:

ELETTRICISTA tirocinio c/o azienda di Andria

Per inviare la propria candidatura è necessario accedere con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/) sul portale Lavoro per te https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/, dove le offerte pubblicate sono in costante aggiornamento.

Per candidarsi alle offerte, occorre procedere nel seguente modo:

– andare nella sezione SERVIZI CON LOGIN (accesso con SPID);

– digitare sulla voce CLICCA QUI Servizi per le persone;

– effettuare il LOGIN CON SPID;

– compilare il proprio curriculum nella sezione COMPILA IL TUO CV, selezionare le offerte di lavoro e proporre la propria candidatura andando alla voce CERCA OFFERTE DI LAVORO.

In caso di informazioni sulle modalità di accesso su Lavoro per te o per inoltrare la propria candidatura via mail anziché con SPID, è possibile contattare il servizio IDO (Incrocio Domanda Offerta) del CPI di Andria ai seguenti numeri: 080/5408356 – 080/5408368 o scrivere un’email al seguente indirizzo [email protected]