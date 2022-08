“CHESS: A GAME TO SPREAD AT SCHOOL- SCACCHI, un gioco da diffondere nelle scuole”: questo il titolo del progetto che, come è noto, vede l’Istituto Comprensivo “VERDI CAFARO” di Andria partecipare ad un progetto internazionale nell’ambito del Programma educativo Erasmus PLUS.

Il progetto, che annovera tra i partecipanti lo CSEN, l’Università di Torino e affermati club scacchi della Svezia, della Svizzera, della Spagna, del Portogallo e dell’Olanda, è finalizzato a diffondere il gioco degli scacchi nella scuola, con la sua introduzione nel curricolo scolastico come attività ordinaria, considerata la riconosciuta valenza formativa.

Dopo la formazione dei 4 chess ambassadors che si è svolta a Torino nel mese di ottobre 2021, il progetto prevede ora la formazione dei docenti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia di Italia, Svezia e Spagna, che si svolgerà a MADRID nel periodo dal 1 al 5 settembre 2022.

Sono ben 16 i docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria del nostro Istituto che, sotto la guida dei 4 insegnanti Chess Ambassadors, coordinata da quattro trainer supervisori, parteciperanno al percorso formativo diviso nei 4 modelli, secondo le linee guida da applicare in classe, e riceveranno le credenziali per l’accesso alla piattaforma online. I docenti così formati dovranno introdurre il gioco degli scacchi durante le proprie ore di lezione, in orario curricolare e saranno a disposizione per formare a propria volta altri colleghi su quanto appreso nell’ambito dei diversi moduli formativi.

«La Scuola, – spiega il dirigente scolastico Grazia Suriano che ha fortemente voluto il progetto – è impegnata nella formazione dei docenti e nella sperimentazione in classe del gioco degli scacchi, inseriti a pieno titolo negli ordinari percorsi curricolari. Negli stessi programmi scolastici, infatti, sono presenti le motivazioni fondamentali che dimostrano la validità e l’utilità del progetto inteso come intervento educativo che non disturba il lavoro del docente, ma anzi ne può divenire un sostegno metodologico e didattico».

Il piano di formazione prevede n. 24 ore di attività in presenza per gruppi di insegnanti, nei giorni 2-3-4 settembre 2022, che saranno formati sui seguenti moduli:

– modello A – Giocomotricità su scacchiera gigante per la scuola dell’Infanzia;

– modello B – Giocomotricità su scacchiera gigante per la scuola Primaria Modello CASTLE;

– modello C – Scacchi a banco e sul web con il modello CASTLE;

– modello D – Scacchi e coding per la scuola Primaria.

Alla fine del LTTA2, sarà conferito agli insegnanti l’attestato di formazione del progetto, avvallato e sottoscritto anche dalla Federazione Europea (ECU).