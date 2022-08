E’ la convinzione di Mirko Cudini all’alba della settimana che porterà la Fidelis Andria all’esordio ufficiale in stagione: le coordinate sono chiare. Domenica 4 settembre, ore 20.30, sfida al Potenza. Nell’ultimo test prima dell’avvio del campionato la Fidelis ha ospitato il Casarano: l’allenatore va oltre il 3-2 del campo e premia alcuni aspetti del suo gruppo. Su tutti, la solidità di un centrocampo arricchito dall’esperienza di Arrigoni, già inserito nei meccanismi e con fascia di capitano al braccio, dalla capacità di inserimento di Paolini, autore di una doppietta, e dalla corsa di Candellori.

Dopo un precampionato in modalità cantiere aperto, con i pareggi contro Barletta e Nardò e il ko contro il Brindisi, l’Andria di Cudini inizia a prendere forma. Effetti di un calciomercato che ha quasi totalmente cambiato i connotati dell’organico e che assicurerà altre novità nelle ultime ore di trattative..

Del 3-2 al Casarano resta in dote anche il calore del Degli Ulivi, aperto gratuitamente al pubblico per l’occasione: Cudini confida nel tifo biancoazzurro per alimentare il coraggio di una squadra in costruzione, già a partire da domenica sera.