“Lo Stato Sociale” è la band che si esibirà ad Andria nell’ultimo giorno della festa di San Riccardo. Il noto gruppo musicale, secondo classificato a Sanremo 2018, sarà di fatto il simbolo del ritorno dei concerti live nella città federiciana, nel lunedì di San Riccardo, dopo i due anni segnati dalla pandemia da covid.

Il concerto, secondo quanto appreso, dovrebbe tenersi in piazza Catuma il 19 settembre, a chiusura della festa patronale andriese. Si preannuncia un grande spettacolo sulle note di “Una vita in vacanza” e tutti altri successi de “Lo Stato Sociale”. E soprattutto, il ritorno a vivere in pienezza l’appuntamento settembrino per i cittadini.