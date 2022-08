L’oro di Puglia in tutta la sua bellezza, con un tocco di creatività che ne esalta il suo valore e la storia della terra in cui prende vita. Sono le fotografie vincitrici della settima edizione del contest “Scatti d’Olio”, inserito nella rassegna “Sogni nelle notti di mezza estate” ideato da Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte. Sono cinque le istantanee scelte e premiate dalla giuria del contest fotografico. Al primo posto c’è Carmine Lapia con “Olive splash”, per la categoria “Cucina”, immagine che si aggiudica il concorso; al secondo posto è ex equo per Francesco Quercia e Potito Priore, nella categoria “Ruralità”: istantanee che raccontano il lavoro nei campi durante il periodo della raccolta delle olive, uomini che hanno tra le mani gli strumenti simbolo di un’attività secolare e che si tramanda di generazione in generazione. Al terzo posto ecco Carmela Cilli, per la categoria “Paesaggio”: due pagine di un libro che formano un cuore attorno ad un albero d’ulivo. Infine, al quarto posto si classifica Lucia Brescia per la categoria “Architettura”, con una foto che ritrae la macina in pietra, altro simbolo secolare della tradizione olearia. Questi gli scatti vincitori del contest fotografico, già disponibili sulla pagina facebook di Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte. Tutte le altre istantanee che hanno partecipato all’iniziativa saranno pubblicate sui social nei prossimi giorni. La settima edizione di “Scatti d’Olio”, ancora una volta, è riuscita a centrare l’obiettivo di far emergere tutta la bellezza, ma anche le storie, che si celano dietro la lavorazione dell’oro di Puglia.