Hanno esordito così i proprietari di Evō, locale nel centro cittadino, in un post sulla loro pagina Facebook. Una dichiarazione certamente inaspettata per i tanti che frequentavano il ristorante e che ha generato una catena di commenti e ringraziamenti.

«Una decisione ragionata, pensata e maturata a seguito della pandemia ma concretizzatasi negli ultimi mesi. In fondo tutti noi – dal lockdown in poi- abbiamo iniziato a vedere le nostre vite da un’altra prospettiva, o perlomeno a sognarle migliori di quelle che erano fino a febbraio 2020.

Il tempo delle crociate per noi è finito, la nostra età ci impone di porre solide basi per il nostro futuro, facciamo un passo indietro e cercheremo nuove strade, sperando che i pochi virtuosi rimasti continuino a lottare per un centro storico e una città migliore.

Ci preme ringraziare chi in questi anni ci ha aiutato a realizzare e sviluppare il nostro progetto, partendo dalle nostre famiglie e dalle nostre ragazze, che ci hanno dato le basi da cui partire e la forza per andare avanti nonostante le difficoltà ed i periodi di sconforto.

Poi i primi che ci hanno aiutato a far evolvere Evō da sogno a progetto e parliamo di Stefano Pasquale Massaro e Michele Conversano, amici impagabili e professionisti esemplari; le ragazze ed i ragazzi che ci hanno affiancato in questi anni di duro lavoro, in cucina ed in sala e per facilità citeremo solo gli ultimi in ordine temporale – Davide Vilella, Gabriele, Edoardo, Antonio e Anna Latorre – , senza il loro prezioso aiuto nulla sarebbe stato possibile! La family di Hops al gran completo, tra gli incontri più belli di questi anni.