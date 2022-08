La Libreria 2000 di Andria compie 50 anni di attività. Un punto di riferimento per la città, una realtà da sempre impegnata a promuovere la cultura per grandi e piccoli a partire dallo strumento base che alimenta la conoscenza, la lettura. In occasione di questa ricorrenza è stata organizzata una rassegna editoriale dal titolo “Autunno Letterario – Incontri tra le righe” che porterà ad Andria scrittori di spessore, non solo italiani. Raffaele Nigro, Lino Patruno, Raffaello Mastrolonardo, Francesco Carofiglio e Alan Friedman, ospite internazionale che darà il via alla rassegna il 1 settembre. L’iniziativa è curata da Peppino Pirro.

L’iniziativa è sostenuta, tra gli altri, anche dal Circolo della Stampa della Bat “Francesco di Sales”. L’obiettivo è far riscoprire il piacere della lettura anche ai più giovani.

50 candeline che si spengono nel segno della cultura. Per Vincenzo D’Avanzo, titolare della Libreria 2000, una storia che continua di padre in figlio. La voglia di fare è ancora tanta, oggi come allora.

Il servizio.