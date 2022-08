La specifica attività operativa ha comportato anche l’impiego di operatori di Polizia in moto per permettere controlli più capillari ed incisivi all’interno di punti inaccessibili con l’autovettura di servizio, nonché di personale della Motorizzazione Civile di Bari; questi ultimi presenti con apposito banco prova per consentire le immediate dovute verifiche tecniche dei mezzi in argomento.

Nel corso del servizio in argomento sono stati controllati 22 veicoli, con altrettante verifiche tecniche, nonché elevate 3 sanzioni in violazione dell’Ordinanza Sindacale che prescrive il divieto di circolazione di biciclette e monopattini in aree pedonali e 10 sanzioni Amministrative per Violazioni al Codice della Strada commesse da un unico individuo che circolava con ciclomotore elettrico non conforme per le caratteristiche tecniche previste per legge per quel tipo di veicolo; privo di patente, di targa e di assicurazione.

Inoltre, che si è proceduto al sequestro penale di 2 bici elettriche. Una di queste è stata sequestrata a carico di ignoti, nella circostanza una pattuglia moto montata tentava di controllare un utente della strada a bordo di una bicicletta elettrica che, però, per eludere il controllo ha abbandonato il mezzo e si dava alla fuga facendo perdere le proprie tracce.