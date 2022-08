Prestazione di assoluto livello e medaglia di bronzo mancata per una manciata di secondi. Applausi a scena aperta per Francesco Fortunato che si è piazzato in quinta posizione nella 20 km di marcia dei Campionati Europei di Monaco di Baveria. In terra tedesca l’atleta andriese ha chiuso con il tempo di 1.20.06 davanti al suo compagno di squadra e campione olimpico Massimo Stano (8°) e dietro al nuovo campione europeo lo spagnolo Martin, lo svedese Karlstrom, e gli spagnoli Garcia Carrera e Amezcua.

Primo degli italiani, Fortunato conferma la sua crescita a livello internazionale lottando per gran parte della gara nel gruppo di testa. Un risultato straordinario che lo proietta attualmente tra i migliori marciatori del Belpaese.