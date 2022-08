Si è tenuta questa mattina nel Palazzo del Governo a Barletta la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso, chiamata ad esaminare la situazione della sicurezza sul territorio provinciale, con particolare riguardo all’episodio verificatosi nella mattinata odierna ad Andria, dove sono stati incendiati due mezzi della ditta di smaltimento dei rifiuti.

All’incontro hanno partecipato il Vicario del Questore, Diego Trotta, il Vice Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Ten. Col. Pasquale De Corato, ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Mercurino Mattiace, oltre al Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

Nel contempo, il Prefetto ha assicurato la massima attenzione da parte delle Forze di Polizia attraverso un monitoraggio costante delle diverse problematiche che interessano la comunità andriese, rinnovando un impegno sinergico per porre in essere azioni idonee ad intensificare l’attività di vigilanza e controllo del territorio ed i livelli di sicurezza, rassicurazione sociale e vivibilità urbana.

Da parte del Sindaco di Andria, infine, è stata rinnovata la disponibilità ad un’implementazione dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, in linea con le linee programmatiche in materia di sicurezza contemplate nell’ambito del Patto per la Sicurezza Urbana sottoscritto nei mesi scorsi in Prefettura.