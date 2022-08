«La Fidelis Andria comunica che nella giornata odierna è stato raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale con il calciatore Matteo Di Piazza». L’ufficialità della rescissione con l’attaccante è arrivata in tarda mattinata. Una lunga trattativa per chiudere l’esperienza andriese di Di Piazza che non rientrava ormai più nei piani societari.

L’attaccante firmerà in mattinata con il Brindisi per una nuova esperienza questa volta però in serie D.