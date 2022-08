«Ancora buone notizie! Oggi ci sono stati assegnati altri € 36.400,00 per implementare ulteriori servizi tramite l’applicazione App IO. La piattaforma App IO è quella a cui possono aderire tutte le Pubbliche Amministrazioni per semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete dell’ente comunale da parte di cittadini e imprese». Lo ha scritto in una nota il sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«Tramite queste tecnologie digitali sarà possibile relazionarsi in modo personalizzato, rapido e sicuro, direttamente dal proprio smartphone. L’implementazione di questa piattaforma determinerà una maggiore fruibilità e velocità dei servizi online.

A questo finanziamento si aggiungono gli € 85.000,00 già ottenuti per il PagoPA e i 14.000,00 € per lo Spid/Cie. Tutti servizi necessari non solo per rimanere al passo con i tempi, ma anche e soprattutto per semplificare la vita del cittadino.

Ringrazio l’assessore al futuro Viviana di Leo per l’impegno profuso, unitamente al settore innovazione tecnologica. Andiamo avanti».