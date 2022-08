Si è concluso venerdì il progetto (R)Estate Insieme della Caritas diocesana di Andria. Un progetto di contrasto alla povertà educativa pensato e attuato la prima volta nell’estate 2020 come risposta al primo lockdown.

4 turni di 10 giorni ciascuno che ha coinvolto circa 100 ragazzi e 28 animatori (ragazzi del Servizio Civile e dell’Anno di Volontariato Sociale) per le intere giornate (si iniziava al mattino alle ore 9 con la colazione e si terminava alle 17 con la merenda) svoltosi nella cornice della sede dell’UNITALSI che ha consentito di utilizzare spazi ampi e adeguati ai ragazzi e alle attività da svolgersi.

Il progetto è rivolto a ragazzi dalla IV elementare sino alla III media, per permettere loro di vivere il periodo estivo in maniera attiva, piena e in comunità. Il progetto si basa su una serie di laboratori, come il laboratorio di fotografia, di pittura e di danza, del pane e del cioccolato, del riciclo con la costruzione di strumenti musicali tenuti da persone qualificate; non dimenticando però l’importanza dello studio (in particolare l’italiano e la matematica) e del gioco.

Oltre a ciò, questo anno si sono inserite anche delle uscite: presso una fattoria didattica in cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di divertirsi attraverso l’immergersi nella natura e a contatto con gli animali; l’altra uscita, anch’essa formativa, in piscina per vivere una giornata nel relax ma anche in una esperienza fisica.

Il tutto accompagnato da un forte senso di comunità, condividendo i pasti più importanti della giornata (colazione, merenda e pranzo), facendo particolare attenzione all’ambiente, utilizzando solo materiali riciclabili.

Le attività della Caritas diocesana a favore dei minori, però, non sono terminate. Già si volge lo sguardo al prossimo futuro con le seguenti iniziative:

dal 16 al 27 agosto dalle 16.30 alle 20.30: svolgiamo insieme i compiti dell’estate (a sostegno dei ragazzi per il recupero delle abilità; dalla IV ele. alla III media);

dal 29 agosto al 10 settembre dalle 16.30 alle 19.30: preparazione prossima per i ragazzi che si preparano al cambio di ordine scolastico (dalla V ele. alla I media e dalla III media al I superiore);

dal 1° settembre ripresa del corso di italiano per ragazzi e adulti provenienti dall’Ucraina;

domenica 11 settembre: visita di istruzione e percorso naturalistico;

15 buoni da 100,00 € per l’acquisto di libri per ragazzi iscritti alla scuola secondaria di primo grado.

Per info: [email protected] oppure 0883.884824 (risponde al telefono dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19);

canali social: Caritas diocesana di Andria (facebook) e Caritas_di_Andria (Instagram)