Una tranquilla giornata al mare macchiata da un episodio di cronaca piuttosto inspiegabile: il tentativo di rapimento di Reus, un incrocio tra un labrador ed un pitbull di quattro anni, di una coppia andriese in vacanza a Gallipoli.

E’ accaduto ieri mattina all’interno di un noto lido in zona Baia Verde nella città gallipolina. Secondo una prima ricostruzione, due soggetti probabilmente del nord Italia, si sarebbero avvicinati a Reus chiedendo alla proprietaria di poterci giocare. Dopo il via libera, però, la coppia si è allontanata rapidamente con il cane portandolo in alto mare oltre il limite delle boe. In pratica il tentativo è stato quello di portare Reus verso un altro lido per guadagnare poi la fuga.

Un vero e proprio rapimento sventato dall’immediato intervento di due bagnini del lido e del marito della donna che hanno messo in fuga i due recuperando Reus ormai allo stremo ed in evidente difficoltà dopo diversi minuti in acqua. In salvo il cane, in salvo il marito, irrintracciabili i due che hanno provato a compiere un rapimento davvero strano e difficile da comprendere. Reus ora sta bene e gode di buona salute mentre lo spavento resta anche nei proprietari che hanno voluto ringraziare, con un post facebook, i bagnini e tutti coloro si sono impegnati in qualche modo a recuperare il loro amato e docile cane. Certo restano i dubbi ed i perché di questo assurdo gesto.