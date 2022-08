Alessandro Delle Donne, già direttore generale della Asl BAT ed ora direttore generale dell’Irccs oncologico di Bari, esprime il suo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Andrea Sinigaglia, direttore sanitario dell’ospedale Bonomo di Andria e direttore del dipartimento ospedaliero di tutta la Asl Bt, già direttore sanitario dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie. «Piango oggi la morte inattesa di un uomo onesto, grande lavoratore, infaticabile medico sempre a servizio di pazienti e colleghi. Della sua lunga esperienza professionale, ricca di sfide e successi, ho avuto l’onore di condividere gli anni difficili e complicati della pandemia da Covid-19. Anche in quei frangenti di emergenza, il direttore Sinigaglia non si è mai risparmiato, profondendo tutte le sue energie per dare la migliore assistenza possibile ai pazienti e la migliore guida al personale che ha lavorato con lui, mettendoci sempre passione e grande cuore. Lo stesso grande cuore che purtroppo lo ’ha tradito’, lasciandoci privi di un personalità stimata da tutti e di un professionista esemplare».