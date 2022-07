Secondo allenamento congiunto nel ritiro di San Giovanni Rotondo per la Fidelis di Mirko Cudini. Questa volta test in famiglia con la Primavera 4 del tecnico Doudou. Risultato finale è stato di 17 a 0 al termine dei 90 minuti giocati allo Stadio “Massa”. Un buon test in cui hanno ruotato tutti i componenti della formazione biancazzurra a disposizione ed in cui si sono andati a segno con una tripletta a testa il centrocampista Alba, l’attaccante Matteo Di Piazza ed il difensore Graziano. Doppiette per Persichini e Pavone. A completare lo score i gol di Tulli, Sorrentino, Bolsius e Messina. Prossimo impegno il 5 agosto contro il Barletta sempre a San Giovanni Rotondo.

