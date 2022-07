La comunità parrocchiale di S. Agostino si prepara a vivere un tre giorni di preghiera e di riflessione in vista della festa di S. Anna, madre della Beata Vergine Maria S. Anna è invocata come protettrice delle gestanti e delle partorienti. Con suo marito S. Gioacchino, quindi, rappresenta la coppia di nonni di Gesù. In occasione della memoria liturgica di Sant’Anna, Papa Francesco istituì la giornata mondiale dei nonni e degli anziani che nel 2022 si celebra per il secondo anno. Il messaggio di quest’anno per tale giornata ha come tema un versetto del salmo 92: “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal 92,15).

Cosi, Papa Francesco: “Il versetto del salmo «nella vecchiaia daranno ancora frutti» (v. 15) è una buona notizia, un vero e proprio “vangelo”, che in occasione della seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani possiamo annunciare al mondo. Esso va controcorrente rispetto a ciò che il mondo pensa di questa età della vita; e anche rispetto all’atteggiamento rassegnato di alcuni di noi anziani, che vanno avanti con poca speranza e senza più attendere nulla dal futuro”.

«Ecco allora – sottolinea il parroco di Sant’Agostino Don Vito Gaudioso – che la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, è un’occasione per dire ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole far festa insieme a coloro che il Signore, come dice la Bibbia, ha “saziato di giorni”. Celebriamola insieme e rendiamo grazie per il dono della vita; con l’intercessione della madre della Vergine Maria, invochiamo copiosa la benedizione di Dio per il dono di nuove nascite e per il parto sereno delle gestanti; chiediamo alla Madonna, madre della tenerezza, di fare di tutti noi degli artefici della rivoluzione della tenerezza, per liberare insieme il mondo dall’ombra della solitudine e dal demone della guerra».

Di seguito il programma:

23 luglio

Giornata di preghiera per i bambini mai nati

ore 6,30 – Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant’Anna

ore 19,00 – Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant’Anna

24 luglio

Giornata di preghiera per chiedere il dono di un figlio

ore 6,30 – Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant’Anna

ore 7,30 – Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant’Anna

ore 10,30 – Eucarestia

ore 19,00 – Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant’Anna

25 luglio

Giornata di affidamento a Sant’Anna delle donne gestanti

Dopo ogni celebrazione eucaristica, iscrizione sul “libro della attese” di Sant’Anna

26 luglio Festa di Sant’Anna

Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

Ringraziamento delle mamme dopo il parto

ore 6,30 – Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant’Anna

ore 19,00 – Rosario per la vita/Eucarestia e preghiera a Sant’Anna

Partecipazione e benedizione dei nonni con i propri nipotini

In serata, il giorno della festa di Sant’Anna, cena sensoriale con duetto musicale “I Will Touch You” nell’oratorio di S. Agostino (Beato P. G. Frassati).

La cena sarà a cura della Coop. Sociale S. Agostino – Forno di comunità S. Agostino.