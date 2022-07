«Durante la giunta di ieri abbiamo licenziato il Piano Occupazionale del Comune di Andria. Un Piano già presentato ad aprile, ma che abbiamo colto l’occasione di integrare grazie al PNRR. So che si tratta di una materia tecnica e che riguarda solo indirettamente i cittadini, ma come tutto quel che avviene a Palazzo di Città resta doveroso darne notizia. Anche perché non è una notizia da poco: al Comune di Andria, grazie al nuovo assetto, ci saranno in tutto 55 nuove assunzioni. 31 a tempo determinato extrafinanziate e 24 a tempo indeterminato». Lo scrive in una nota l’assessore al personale del Comune di Andria Pasquale Colasuonno.

«Entreranno a far parte della macchina amministrativa assistenti sociali, geometri, istruttori direttivi, informatici, vigili, figure che saranno fondamentali per una riorganizzazione generale della macchina amministrativa e un potenziamento degli uffici. Ovviamente, a beneficio della cittadinanza.

Alle nuove assunzioni vanno inoltre aggiunte le progressioni verticali previste, ossia gli avanzamenti di carriera, fermi da anni, che interesseranno parte dell’organico.

Va ricordato che essendo noi un Comune in pre-dissesto finanziario, la nostra capacità di assumere è ridotta a un terzo, e non è stato facile trovare la quadra restando dentro certi limiti rigidissimi.

A tal proposito adesso il Piano dovrà essere valutato dal COSFEL, la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali. Dopodiché procederemo all’avvio delle procedure di assunzione.

Non ci resta che auspicare tempi brevi di approvazione, così da avere il prima possibile al servizio della città una nuova dote di energie e professionalità, di cui abbiamo bisogno come l’ossigeno».