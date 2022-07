Anche via Bisceglie, come noto, è interessata dai lavori d’interramento della ferrovia. Nella notte fra il 15 e il 16 luglio e la successiva (fra il 16 e 17 luglio) dalle 22:00 alle 06:00, la via sarà completamente chiusa al traffico. Inizieranno infatti i lavori di rifacimento di entrambe le spalle del ponte su cui poi poggerà la nuova struttura.

Dopodiché via Bisceglie verrà riaperta, ma sarà percorribile in un’unica direzione (a senso unico), ossia quella in entrata ad Andria. Il tutto secondo quanto già annunciato qualche mese fa in occasione dell’avvio ufficiale dei lavori del Grande Progetto.

A ribadirlo è stato l’assessore Pasquale Colasuonno: «Sarà un’altra bella prova per il nostro sistema del traffico, ma visto quanto gli andriesi si sono dimostrati all’altezza dopo le precedenti modifiche, supereremo anche questa. Il consiglio resta sempre lo stesso: usiamo la macchina solo se è necessario. Del resto la benzina costa tanto, siamo nella bella stagione… andare a piedi o in bici o coi mezzi pubblici conviene a tutto e a tutti».