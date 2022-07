Il Dirigente ad interim del Settore Promozione della Città e del Territorio del Comune di Andria, rende noto il seguente Avviso Pubblico per la selezione con procedura comparativa aperta informale di tre esperti per i ruoli di 1 Food Policy Manager, 1 Business Development Manager, 1 Esperto in Animazione Territoriale e Comunicazione tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto “Andria Food Policy Hub – parte FSE”, finanziato dalla Regione Puglia, POR PUGLIA FESR-FSE 2014- 2020 – ASSE PRIORITARIO III – AZIONE 3.2. – ASSE PRIORITARIO IX – AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” – INTERVENTO “HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE”.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, deve essere trasmessa tramite PEC entro e non oltre il giorno 21 luglio 2022, alle ore 14.00, indirizzata al Comune di Andria Settore Promozione della Città e del Territorio, al seguente indirizzo PEC: [email protected].

Di seguito Avviso e allegati.

08-07-2022_avviso-pubblico-per-la-selezione-di-tre-esperti-andria-food-policy-hub-parte-fse

08-07-2022_allegato-1-comune-di-andria

08-07-2022_allegato-2-domanda-di-partecipazione-comune-di-andria

08-07-2022_allegato-3-cv_formato_europeo-

08-07-2022_allegato-4-comune-di-andria