Tra pochi giorni, il 12 luglio, ricorrerà il sesto anniversario della strage ferroviaria che ha segnato per sempre l’estate del 2016. Andria è pronta a commemorare quella data con una serie di iniziative. Ieri sera nel cortile dell’Oratorio Salesiano si è tenuta una messa di suffragio, in ricordo delle vittime. Martedì 12 luglio invece, giorno del disastro, alle ore 9.30 l’amministrazione comunale si ritroverà su quei binari, per un momento commemorativo. Ad annunciarlo è stata la sindaca Giovanna Bruno. «Alle ore 11 circa, in coincidenza di quel tragico e mortale impatto – ha aggiunto il primo cittadino – calerà il silenzio su tutto il cantiere dell’interramento ferroviario, oggetto di lavori di scavo che si interromperanno per mezz’ora. Per non dimenticare. Perché questo possiamo fare. Quel km 51 sulla tratta Andria – Corato entrato nelle case di tutto il mondo. Una ferita che fa tanto male. Che niente potrà cancellare».