Dopo settimane di dominio dell’anticiclone africano Caronte, la Puglia nel weekend vedrà scendere le temperature anche in modo sensibile rispetto al grande caldo dei giorni passati. La protezione civile della Regione ha diramato un bollettino meteo con allerta arancione in quasi tutta la Puglia, da nord a sud, fatta eccezione per la provincia di Lecce interessata da un’allerta gialla. Nelle altre province invece sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati o moderati fino a localmente elevati sulla Puglia centro-settentrionale, dove assumeranno carattere di persistenza. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il maltempo durerà sino a tutta la giornata di venerdì e toccherà per qualche ora anche la giornata di sabato, per poi migliorare gradualmente.