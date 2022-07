La Florigel Futsal Andria con orgoglio comunica di aver acquisito le prestazioni del calcettista Bruno Rossa Octavio. Laterale difensivo, classe ‘84 e nativo di Curitiba, con spiccate doti balistiche. Ha iniziato in patria giocando con l’Associação Atlética Banco do Brasil, Paraná e Ricardinho Sport.

Portato in Italia dal San Paolo Pisa nel 2003, vive le sue stagioni migliori all’inizio della carriera, giocando ininterrottamente in Serie A per otto stagioni e raggiungendo nel 2011 la finale scudetto con la maglia del Pescara. Nelle stagioni seguenti scende di categoria, vincendo una Coppa Italia di Serie A2 con la Fuente e un campionato di Serie B con la Real Dem. Negli ultimi due anni ha vestito la maglia del Torremaggiore, guidato da mister Olivieri, conquistando l’accesso ai play-off per la promozione in A2 e realizzando 15 reti.

In possesso della doppia cittadinanza, Rossa ha disputato diverse gare con la Nazionale di calcio a 5 dell’Italia, debuttando il 18 gennaio 2006 nell’amichevole giocata contro il Portogallo e conclusosi sul risultato di 1-1. Un colpo da 90 per il roster di mister Olivieri Il mercato è entrato nel vivo: in arrivo altri colpi nei prossimi giorni!