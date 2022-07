Ora c’è anche l’ordinanza dirigenziale che fissa i tempi di chiusura dell’attraversamento carrabile di via Ospedaletto a causa dei lavori di interramento della ferrovia. Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza n.188 del 01/07/2022, del Settore Mobilità e Viabilità che, per l’inizio dei lavori di interramento ferroviario e la chiusura dell’attraversamento ferroviario di Via Ospedaletto/Via Giovine Italia, ha istituito la chiusura al traffico veicolare e pedonale dell’attraversamento ferroviario di via Ospedaletto e via Giovine Italia.

L’apertura del nuovo passeggiatoio pedonale, realizzato a cura e spese dalla ditta esecutrice dei lavori, attiguo alla zona interdetta di collegamento tra Via C. Farini e Via Ospedaletto, che attraversa l’area privata resa a pubblico passaggio in virtù dell’accordo sottoscritto tra le parti, dal giorno 05/07/2022 e sino al giorno 14/09/2022.