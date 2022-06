Si lavora per le uscite. Per provare a trovare una sistemazione alternativa a chi ha un contratto che va oltre il 30 giugno del 2022, ma che teoricamente non fa parte del nuovo progetto targato Fidelis. Si lavora, naturalmente, anche sul fronte entrate. Ci sta lavorando e ci sta ragionando il neo direttore sportivo dell’Andria, Sandro Federico. Più di una semplice idea per la porta, intanto, sembra essere l’opzione relativa a Francesco Lovecchio: è un classe 2002, è cresciuto nelle giovanili del Monopoli e ha conosciuto il calcio dei senior disputando due anni fa un ottimo campionato in Eccellenza con il Barletta. Nella passata stagione, invece, ha un po’ faticato a trovare spazio tra i pali del Nardò, in serie D. Arrivano solo conferme, intanto, sulla trattativa tra Federico e il Bari per due giovani biancorossi, entrambi del 2003: Giovanni Mercurio e Moussa Mané, reduci dall’esperienza comune con la Primavera del Napoli. Mercurio è un centrocampista offensivo, in grado di giocare anche in posizione molto avanzata, Mané è un terzino destro che può essere impiegato anche a tutta fascia. La Fidelis, intanto, ha ufficializzato questa mattina le date che daranno inizio alla nuova stagione: i biancazzurri si raduneranno il 18 luglio in sede, agli ordini nel neo tecnico Mirko Cudini, per i test e le visite mediche. La partenza per il ritiro di San Giovanni Rotondo è fissata per il 21 luglio. L’Andria tornerà a preparare la nuova stagione allo stadio Massa, nella Città di Padre Pio, a due anni di distanza dall’ultimo precedente, quello con Gigi Panarelli allenatore. La permanenza a San Giovanni è prevista sino al 13 agosto, in pratica a due settimane dall’inizio del campionato di serie C.