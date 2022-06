L’istituto “Jannuzzi” di Andria si distingue, ancora una volta, ottenendo l’ennesimo riconoscimento. Questa volta è arrivato in occasione della partecipazione alla 13^ edizione delle Olimpiadi dell’Automazione Siemens 2022. Un concorso che si pone come obiettivo principale quello di offrire al mondo della scuola tecnica e professionale di misurarsi con quello dell’Automazione e dell’Industria 4.0, ma soprattutto la possibilità per gli studenti di cimentarsi in questa area in continua evoluzione. L’Itis “Jannuzzi” si è guadagnato il primo giudizio di accreditamento da parte della giuria composta da esperti Siemens. Una prima volta da non dimenticare.

L’automazione è presente e futuro. L’esperienza dei ragazzi dell’Itis alle Olimpiadi Siemens è stata un’opportunità di crescita importante, con vista sul lavoro e tutti i progetti che verranno dalle loro menti.

