Un secondo posto, nella classifica nazionale, per aver creato un videogioco sul furto della Sacra Spina, nella Cattedrale di Andria ed un primo posto assoluto per aver vinto il premio social. Questi i risultati vincenti per l’Itis “Jannuzzi” di Andria che ha partecipato al progetto “Informatica per gioco”, indetto dall’Università di Camerino. Un modo per mettere a frutto le conoscenze apprese a scuola.

Fantasia, conoscenze storiche, tradizioni popolari, capacità di organizzazione. Questi gli elementi su cui si sono concentrati gli studenti del gruppo Umassm, coordinato dalla professoressa Crapolicchio.

Su 83 videogiochi presentati da 20 scuole provenienti da 12 regioni differenti, il 2^ posto conseguito dall’Itis ha premiato la storia raccontata, le componenti grafiche e la meccanica di gioco. Ciò che ha primeggiato su tutto è stata la coesione del gruppo. E poi la bellezza del mettersi in gioco.

Il servizio.