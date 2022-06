Nelle ultime due settimane, la Questura di Barletta Andria Trani, in sinergia operativa con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” di Bari, ha intensificato i servizi straordinari di controllo anche allo scopo di arginare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Le operazioni ad ampio raggio si sono svolte in ogni area cittadina, con particolare focus sul locale centro storico e sui quartieri “Montingelli”, “Camaggio” e “San Valentino”.

L’articolato dispositivo, composto dalle “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di questa Questura, da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” e dalle Squadre Cinofile della Questura di Bari, ha reso possibile l’identificazione di complessive 1319 persone (di cui un’elevata percentuale gravata da precedenti specifici) ed il controllo di 698 veicoli a motore (con un totale di 45 verbali per violazioni del Codice della Strada).

La specifica attività operativa ha portato: all’arresto in flagranza di reato di un pusher, alla denuncia a piede libero di 7 individui (di cui tre per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente) ed alla segnalazione alla locale Prefettura di 5 individui per detenzione di stupefacente finalizzata al consumo personale (con contestuale ritiro della patente di guida per i recidivi). Sono stati sequestrati, in totale: circa 11 grammi di “cocaina”; circa 50 grammi di “marijuana”; circa 68 grammi di “hashish”.

Ulteriori servizi per il contrasto al consumo personale di sostanze stupefacenti sono stati portati avanti da altre articolazioni operative, permettendo la contestazione amministrativa per detenzione di stupefacente finalizzata al consumo personale nei confronti di ulteriori 10 soggetti: 32 i grammi complessivi di sostanza stupefacente del tipo “eroina”, “cocaina” e “marijuana” vincolati a sequestro.