La Dirigente ad interim del Settore Promozione della Città e del Territorio rende noto che:

– ai sensi e per gli effetti della legge Regionale n. 33 del 4 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativa a “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”;

– secondo le modalità previste dai vigenti Regolamenti comunali;

– come stabilito dalla Delibera di G.C. n. 113 del 09.06.2022 , avente ad oggetto “Indirizzo politico-amministrativo per l’iniziativa comunale denominata “Lo sport si fa strada” Edizione 2022 rivolta agli operatori del settore sport per l’utilizzo delle aree verdi pubbliche nel periodo estivo”

Questa Amministrazione intende

– promuovere l’iniziativa comunale denominata “LO SPORT SI FA STRADA”, con lo scopo di riconoscere e valorizzare le esperienze sportive del territorio, attivare una “restituzione comunitaria” di gratitudine verso quegli operatori che fanno delle attività sportive la loro missione sociale, e che sono stati penalizzati dalle misure restrittive per la tutela della salute pubblica adottate durante il periodo pandemico;

– promuovere l’accessibilità alla pratica sportiva da parte di tutte le fasce della popolazione cittadina e far vivere gli spazi pubblici all’insegna del benessere e della socializzazione;

– offrire la maggiore disponibilità di spazi pubblici in forma coordinata ed organizzata per favorire il rispetto delle misure di distanziamento vigenti;

– contribuire, sia pur nelle ristrettezze economiche del nostro Ente, attraverso anche la disponibilità del patrimonio pubblico costituito dalle aree verdi, a favorire il rilancio delle attività sociali, nel solco del piano di ripartenza tracciato dal Governo Italiano e seguendo le direttive della comunità Europea;

1 – OGGETTO DELL’UTILIZZO GRATUITO

Le aree verdi cittadine disponibili all’utilizzo gratuito sono quelle riportate nell’elenco delle aree verdi (allegato B del presente Avviso), fatte salve diverse indicazioni del Settore Ambiente Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare e del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio.

2 – TERMINI DI UTILIZZO CONSENTITI

– la disponibilità è limitata ai giorni e orari di apertura previsti per le aree verdi soggette a gestione e comunque in fasce orarie che non recano disturbo alla quiete pubblica (tra le ore 7 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 22), e che rispettano le norme in vigore previste per le emissioni sonore e della tutela della quiete pubblica;

– l’utilizzo gratuito di tali aree ed orari comprende l’uso delle stesse, ma non il servizio di pulizia e/o sanificazione dei suddetti ambienti;

– i soggetti utilizzatori sono obbligati a stipulare apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da qualsivoglia danno a persone o cose che si trovano all’interno dell’area cagionato nel corso o in dipendenza dell’utilizzazione;

– le attività così come calendarizzate con l’iniziativa de quibus dovranno tenere da conto l’eventuale indisponibilità temporanea dei parchi laddove gli stessi possano essere destinati a eventi e/o manifestazioni autorizzate da questo Ente;

– nell’ambito dell’area verde dovranno essere individuate e circoscritte le porzioni di parco destinate alle attività sportive al fine di consentire la contemporanea fruizione del parco da parte della cittadinanza e garantire l’uso pubblico dello stesso;

– al termine dell’utilizzo l’area dovrà essere lasciata libera e sgombera da rifiuti o da qualsiasi materiali e/o attrezzo utilizzato durante le attività;

– l’utilizzo degli spazi è subordinata all’impegno di rispettare le norme attualmente in vigore per la prevenzione del contagio da Covid19. Ogni richiedente, pertanto, dovrà prevedere il rispetto anche con l’impiego di personale proprio (dipendente o volontario).

I soggetti autorizzati potranno utilizzare le suddette aree nelle date e orari concordati, nel periodo giugno -ottobre 2022, termine fissato dalla delibera di G.C, n­. 113 del 09.06.2022.

La possibilità di utilizzo nelle modalità e termini fissati dall’ufficio, in caso di inadempienza agli obblighi assunti o per esigenze e valutazioni dell’Amministrazione nel perseguire l’interesse generale, potrà essere rimodulata o sospesa a seconda delle necessità.

Non è consentita la sub concessione dell’area né a titolo gratuito né oneroso.

3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA

Sono ammessi le organizzazioni del settore Sport, le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e amatoriali operanti nel territorio del Comune di Andria, nonchè gli oratori parrocchiali, che intendano promuovere attività sportiva all’aperto, purchè nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid19 vigenti.

In relazione agli spazi oggetto dell’utilizzo gratuito, possono avanzare richiesta i soggetti autorizzati o abilitati a svolgere:

– attività sportive varie purché compatibili con le aree verdi cittadine, oggetto del presente Avviso, non soggette, per loro natura o specificità ad autorizzazioni di competenza di altri uffici comunali.

I soggetti utilizzatori delle suddette aree pubbliche, nel caso in cui siano obbligati dalla vigente normativa, dovranno assolvere alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017 (Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle società sportive dilettantistiche) e a quanto previsto dall’art. 7, comma 11 del D.L. 158/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 189/2012, comunicando i nominativi degli iscritti in possesso di attestazione BLS-D in corso di validità, nonché il possesso di defibrillatore semiautomatico o altro dispositivo salvavita.

4 – CRITERI E MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

La pubblica amministrazione intende ascoltare le istanze e stimolarne altre nella comunità, prediligendo le forme organiche di collaborazione nell’utilizzo degli spazi pubblici, che mediante la pratica sportiva si adoperino con creatività a sviluppare proposte capaci di declinare alcune delle seguenti parole chiavi: IMPEGNO, SACRIFICIO, INCLUSIONE, SPIRITO DI GRUPPO, ESERCIZIO DELL’ABITARE.

A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza con le modalità e nei termini riportati al successivo art. 5.

Nell’ipotesi in cui due o più associazioni manifestino interesse a svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo, le stesse verranno invitate dal “Servizio Promozione e Diffusione dello Sport” ad un confronto negoziale per definire la calendarizzazione delle attività proposte.

Le istanze pervenute saranno esaminate dal “Servizio Promozione e Diffusione dello Sport” il quale verificata l’ammissibilità delle stesse ed esperito l’eventuale confronto negoziale, di cui al precedente capoverso, redigerà la proposta di calendarizzazione delle attività e la trasmetterà ai Settori “Ambiente Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare” e “Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio”, per gli adempimenti di loro competenza.

Le attività proposte non potranno avere inizio prima della definizione del calendario da parte dei Settori competenti.

5- MODALITA’ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte su apposito modulo ( Allegato A) predisposto dal Settore Promozione della Città e del Territorio, dovranno essere presentate a mezzo PEC al seguente indirizzo: [email protected] , entro e non oltre le ore 14,00 del 20/06/2022.

L’Amministrazione si riserva di riaprire i termini del presente Avviso per la presentazione di nuove domande di partecipazione, ovvero di ripubblicare lo stesso anche in un periodo successivo.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

– copia del documento di identità del rappresentante legale del soggetto richiedente;

– copia dell’atto costitutivo dell’associazione o società sportiva;

– elenco numero totale dei tesserati con l’evidenza di quelli residenti nel Comune di Andria;

– copia di atti che comprovino l’attività di settore svolta negli ultimi tre anni; (opzionale)

– copia di atti che comprovino eventuale iscrizione a campionati, tornei ed altre manifestazioni agonistiche o promozionali, realizzati negli ultimi tre anni; (opzionale)

– copia progetto di collaborazione tra realtà aggregate e di inclusione; (opzionale)

– nominativi del personale in possesso dell’attestato in corso di validità del BLS-D e dichiarazione della costanza della presenza del/dei titolare/i durante le attività a svolgersi (laddove soggetti ad obbligo).

– dichiarazione sostitutiva ex D.Lgs. 159/2011 resa dal Legale rappresentante;

6 – TRATTAMENTO DEI DATI E CONTROLLI

Si comunica, inoltre, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni, che i dati personali dei concorrenti e degli altri componenti il sodalizio, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme ed ai provvedimenti innanzi citati

Il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Rutigliano, Capo Servizio in P.O. del Settore Promozione della Città e del Territorio, competente per le sole attività connesse al “Servizio Promozione e Diffusione dello Sport”.