«Proficuo e collaborativo il confronto emerso in seno al tavolo tecnico sulle questioni sanitarie della Bat» spiega in una nota il Sindaco della Città di Andria Giovanna Bruno a margine dell’incontro di questa mattina con i vertici della sanità regionale ed i sindaci della BAT.

«Affrontate diverse questioni: dalla gestione del quotidiano con le liste d’attesa, il potenziamento dell’attività di pronto soccorso, il servizio 118, la carenza di personale, la riqualificazione delle strutture ospedaliere esistenti alle questioni a più ampio raggio riguardanti gli ospedali di comunità e le case della salute. Fatto anche un proficuo approfondimento del PNRR e delle opportunità di sviluppo del territorio in ambito sanitario e poi il focus specifico sul nuovo ospedale di Andria».

«L’ospedale si farà, essendo la Regione fortemente motivata in tal senso e già pronta a vagliare le diverse ipotesi di reperimento degli ulteriori fondi necessari a garantire la copertura economica. L’assessore Palese non ha titubanze e ha precisato a più riprese che in Regione si sta lavorando per evitare che la questione economica comporti un rallentamento delle fasi progettuali. Anche sull’Ospedale di Bisceglie-Molfetta sono giunte rassicurazioni e si attende il completamento dello studio di fattibilità. I sindaci della Bat hanno esposto le criticità di cui si fanno carico quotidianamente e hanno rimarcato lo spirito di squadra di tutto il territorio, al fianco dei vertici Asl Bat e della stessa Regione».