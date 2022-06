Dopo il maltempo di martedì è prevista ancora pioggia nella Bat. La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato l’allerta gialla nella giornata di domani (giovedì 9 giugno) per tutta la sesta provincia pugliese. Previsti rovesci e temporali, ma non si escludono fenomeni come grandinate e raffiche di vento di elevata intensità. Già in queste ore le temperature sono scese sensibilmente. Secondo la Protezione Civile il maltempo inizierà attorno alle 8 del mattino e proseguirà per le successive 16 ore. Particolarmente delicata la situazione della Bat poiché per il foggiano è stata diramata l’allerta arancione. Attesi, dunque, fenomeni di maggior intensità che potrebbero toccare anche la Bat vista la vicinanza geografica.