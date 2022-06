E’ stato un pomeriggio intenso ieri su corso Cavour per la Polizia Locale di Andria: un servizio specifico di controllo per il rispetto dell’ordinanza di divieto di transito per bici e monopattini elettrici nella zona pedonale. Sono in totale 15 le sanzioni comminate dai vigili in solo un’ora di presenza. 12 sono state le sanzioni per bici elettriche, 2 per le moto ed una per un monopattino.

«Continuo ad essere convinto che quella contro l’uso selvaggio di questi mezzi sia una lotta contro i mulini a vento, vista la sproporzione di forze in campo – spiega l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno – Eppure questo non vuol dire che sia una lotta che rinunciano a combattere». Già previsti ulteriori servizi di questo genere.