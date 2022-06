Ancora un incidente sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie. Per cause da accertare una macchina ha perso il controllo all’altezza dell’incrocio per Trani andando a terminare fuori strada. Il veicolo ha impattato gravemente sulla parte frontale, danneggiandosi in modo considerevole. A bordo del mezzo c’era un biscegliese di 64 anni che è stato prontamente soccorso da una equipe sanitaria giunta sul posto in pochi minuti da Andria. L’uomo, l’unico in auto, ha riportato importanti traumi facciali ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.